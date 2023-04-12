وزير العمل يوجه بشمول مسنة بعمر 116 عامًا بخدمات الرعاية الاجتماعية

2023/04/12 | 21:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استمرارا لمنهجه الانساني..وزير العمل يستقبل حالة انسانية لامرأة معمرة تبلغ من العمر ١١٦ عاما ويأمر بشكل فوري وعاجل بتلبية احتياجاتها وشمولها بالخدمات التي تقدمها الوزارة (راتب الحماية الاجتماعية والمعين المتفرغ).

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