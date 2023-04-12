2023/04/12 | 21:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: تحول سياسيون ونواب إلى نجوم دراما وكأنهم بديل لبرامج تلفزيونية...

ظهرت المقالة فضائيات العراق برمضان..



تضجّ بالسياسيين والنواب أكثر من نجوم الدراما والطبخ أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فضائيات العراق برمضان.. تضجّ بالسياسيين والنواب أكثر من نجوم الدراما والطبخ) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فضائيات العراق برمضان.. تضجّ بالسياسيين والنواب أكثر من نجوم الدراما والطبخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).