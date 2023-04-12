بحوزتهم مواد مخدرة.. القبض على ٣ متهمين في بابل

2023/04/12 | 21:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة فرقة الرد السريع، اليوم الأربعاء، القبض على القبض على ٣ متهمين بحوزتهم مواد مخدرة في بابل.

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