2023/04/12 | 21:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكومة تتحرّك لمعالجة الملف البيئي بالتعاون مع أوربا سعي مشترك لتحقيق الإكتفاء الذاتي من الحنطة وإلغاء الإستيراد بغداد – الزمان ديالى – الزمان اكدت وزارة التجارة، بلوغ إنتاج الحنطة خلال الموسم الجاري اربعة ملايين طن، واشارت الى ان الحنطة لهذا العام ستغطّي اكثر من 85 بالمئة من احتياج العراق.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سعي مشترك لتحقيق الإكتفاء الذاتي من الحنطة وإلغاء الإستيراد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سعي مشترك لتحقيق الإكتفاء الذاتي من الحنطة وإلغاء الإستيراد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).