2023/04/12 | 21:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستثمار مليوني دونم في زراعة الحنطة والنخيل بالسماوة كربلاء تدعو إلى دعم بحيرة الرزّازة لجعلها واجهة سياحية كربلاء – محمد فاضل ظاهر بحث وزير الموارد المائية عون ذياب، ومحافظ كربلاء جاسم نصيف جاسم الخطّابي، ملف الاطلاقات المائية وانعاش بحيرة الرزازة بالمياه.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجانبين بحثا آليات التعاون والتنسيق بين الحكومة المحلية […]

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