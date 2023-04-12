2023/04/12 | 21:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الغزي يؤكّد: إنجاز 152 مشروعاً خدمياً في ذي قار نائب عن ديالى لــ (الزمان): غالبية مشاريع الطرق كرتونية ديالى ــ سلام الشمري ذي قار – باسم الركابي اعتبر النائب عن محافظة ديالى صلاح زيني ، مشاريع اكساء الطرق في المحافظة بأنها كرتونية وبعيدة عن أدنى المواصفات الفنية، داعيا الحكومة ولجان الرقابة والنزاهة الى التدخل.وقال […]

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