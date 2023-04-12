2023/04/12 | 21:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعطيل الدوام في ثلاث محافظات بسبب الاحوال الجوية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعطيل الدوام في ثلاث محافظات بسبب الاحوال الجوية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعطيل الدوام في ثلاث محافظات بسبب الاحوال الجوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).