2023/04/12 | 21:03 - المصدر: المركز الخبري

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هناك تفاصيل اخرى بخصوص التشكيلتان الرسميتان لريال مدريد وتشيلسي في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال المركز الخبري الوطني.

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