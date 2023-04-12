الرئيس الإماراتي في زيارة رسمية لمصر

2023/04/12 | 21:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، الذي وصل القاهرة، الأربعاء، في زيارة رسمية

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