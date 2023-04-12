دعوى قضائية ضد فنان كوميدي عراقي بتهمة

2023/04/12 | 21:47 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد القضاء العراقي عدم وجود دعوى ضد الفنان الكوميدي أحمد وحيد، بعد أن تسبب خبر وجودها في جدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إثر اتهام وحيد بالإساءة لقاض راحل كان قد شارك في محاكمة صدام حسين.

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