2023/04/12 | 21:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

امتلأ سد في اقليم كردستان بالمياه بعد أمطار غزيرة تشهدها البلاد.

وغمرت مياه الامطار سد (خنس) في محافظة دهوك.

وتبلغ الطاقة التخزينية للسد 7 ملايين متر مكعب بعد الأمطار الغزيرة.

يذكر أن مشروع (خنس) هو ثاني أكبر سد في المحافظة بعد سد دهوك.

ويقع سد خنس في منطقة شيخان بدهوك، وتبلغ سعته 7 ملايين متر مكعب من المياه، ويبلغ ارتفاعه 34.5 مترا وطوله 195 مترا ومنافذ الصرف یتكون من أنبوبين بقطر 90 و 50 سم.

وبلغت تكلفة السد أكثر من 9 مليارات دينار ويفيد قطاعات الزراعة والمياه الجوفية والسياحة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. إمتلاء سد عراقي بعد الامطار الغزيرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. إمتلاء سد عراقي بعد الامطار الغزيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).