تربية الكرخ الثانية: تعطيل الدوام الرسمي للمدارس كافة ضمن قاطع المديرية يوم غدٍ الخميس

2023/04/12 | 21:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قررت مديرية تربية بغداد/ الكرخ الثانية، تعطيل الدوام الرسمي للمدارس كافة ضمن قاطع المديرية يوم غدٍ الخميس.

ويأتي قرار التعطيل بعد هطول امطار غزيرة في بغداد والمحافظات.

يشار الى ان تربية البصرة خولت إدارات المدارس في المحافظة كافة (خصوصاً تلك التي في الأطراف) لتقدير موقف دوام مدارسهم يوم غد الخميس.

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