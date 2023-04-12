​بعد تدهورها لعقود.. العراق يتوسط لإعادة العلاقات الإيرانية المصرية

2023/04/12 | 21:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

كشفت شبكة أي ان نيوز، اليوم الأربعاء، عن البدء بوساطة عراقية عمانية لاعادة العلاقات الدبلوماسية والسياسية بشكل إيجابي بين مصر وايران بعد عقود على تدهورها نتيجة لاستضافة مصر لشاه ايران السابق خلال سبعينات القرن الماضي.

وقالت الشبكة بحسب ما ترجمت (بغداد اليوم)، ان "مصدرا مطلعا اكد لها بان العراق باشر بالتواصل الدبلوماسي بين الجانبين الإيراني والمصري بهدف إعادة تطبيع العلاقات بين البلدين، فيما اكد مصدر اخر من داخل الخارجية المصرية ان القاهرة ترحب بالجهود العراقية التي ستشمل أيضا ضمانة مقدمة من عمان لتطبيع العلاقات".

وأوضحت الشبكة أيضا ان "الخارجية الإيرانية انكرت وضع أي قيود على سفر المصريين الى ايران بعد انتشار انباء عن وجودها، مؤكدة انها "ترحب" أيضا بالوساطة لاعادة العلاقات بين البلدين.

يشار الى ان محاولات عديدة لتحسين العلاقات بين البلدين اخرها عام 2003 بعد لقاء جمع الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي بنظيره المصري حسني مبارك، لم تكلل بالنجاح خصوصا بعد خروج مبارك من الحكم عقب الإطاحة بحكومته.

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