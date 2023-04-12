2023/04/12 | 21:50 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بايش اختير أفضل لاعب في بطولة خليجي 25 (أناضول)

خرج الاتحاد العراقي لكرة القدم، الأربعاء، بسلسلة عقوبات مدوية، بعد الأحداث التي صاحبت لقاء قمة الجولة الثالثة والعشرين من عمر الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم، والذي خسره فريق القوة الجوية وصيف الترتيب، أمام ضيفه الكهرباء، صاحب المركز الثالث، بهدفين مقابل ثلاثة، الأحد الماضي.

وبعد صافرة نهاية اللقاء الذي أقيم على ملعب الشعب الدولي، حاول نجم منتخب العراق إبراهيم بايش، الاعتداء على حكم اللقاء مهند قاسم، فيما احتج قائد القوة الجوية حمادي أحمد، ومشرف فريق القوة الجوية أحمد خضير، على الحكم أيضا، في الوقت الذي قام فيه بعض مشجعي الجوية بخلع المقاعد المخصصة لهم ورميها على أرضية الملعب.

وبعد هذه الأحداث، عقدت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي، الأربعاء، اجتماعاً لمناقشة التقارير الرسميّة عن اللقاء، لتخرج ببيان رسمي جاء فيه: "قررت لجنة الانضباط معاقبة إبراهيم بايش، لاعب نادي القوة الجوية، بالحرمان من اللعب لمدة سنتين استناداً لأحكام المادة 51 فقرة 2 من لائحة الانضباط، وبدلالة المادة 3 فقرة 3 من لائحة المسابقات للموسم 2022-2023".

وأضاف البيان "قررت اللجنة أيضا معاقبة حمادي أحمد، قائد وعضو الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية، بالحرمان من مرافقة الفريق ودخول الملاعب لمدة سنتين استناداً لأحكام المادة وفقرة 10 من لائحة الانضباط.



وحرمان جماهير نادي القوة الجوية من الدخول إلى الملاعب على أرضهم المفترضة لمدة ثلاث مباريات استناداً لأحكام المادة 5 فقرة (ب) من لائحة الانضباط".

كرة عربية

التحديثات الحية

من جهته، خرج نادي القوة الجوية ببيان أعلن فيه تعليق كافة النشاطات المرتبطة باتحاد الكرة العراقي، وأضاف النادي في بيان منفصل "الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية ستعقد اجتماعا طارئا مساء اليوم (الأربعاء) لبحث تداعيات مقرارات لجنة الانضباط، لاتخاذ عدة قرارات تخدم مصلحة النادي العريق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عقوبة قاسية لنجم منتخب العراق بعد أحداث قمة الدوري المحلي) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عقوبة قاسية لنجم منتخب العراق بعد أحداث قمة الدوري المحلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).