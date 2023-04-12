مجلس الوزراء السعودي يعرض استئناف العلاقات مع طهران

2023/04/12 | 21:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرض مجلس الوزراء السعودي استئناف

العلاقات بين الرياض وطهران وأهمية

متابعة تنفيذ قرارات الاتفاق الذي تم

التوصل إليه بين الجانبين

وأفادت وكالة "واس" السعودية بأنه خلال

اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الملك

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