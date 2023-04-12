اعتقال مغتصب قاتل هرب من السجن في جنوب أفريقيا مُتهم بتزوير وفاته خارج البلاد

2023/04/12 | 21:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا كانت هذه حبكة الفيلم، فسيكون من الصعب تصديقها، فقد تسلمت سلطات جنوب أفريقيا إدارة سجن شديد الحراسة تديره شركة أمنية بريطانية خاصة، بعد اتهام قاتل مدان بارز بتزوير موته خلال حريق، ثم الهروب من السجن للعيش في العراء مع صديقة الطبيبة.

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