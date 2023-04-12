2023/04/12 | 21:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أنهى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاربعاء، إجازته وقرر العودة إلى ممارسة مهامه ابتداءً من السبت المقبل.وذكر مكتبه الاعلامي في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ إن “رئيس مجلس النواب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي يُنهي إجازته ويمارس مهامه اعتباراً من يوم السبت المقبل المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يُنهي إجازته ويمارس مهامه اعتباراً من يوم السبت المقبل) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يُنهي إجازته ويمارس مهامه اعتباراً من يوم السبت المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).