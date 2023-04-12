2023/04/12 | 22:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: يتبع المسلة – متابعة – وكالات النص الذي...

ظهرت المقالة محافظ ديالى الأسبق يعاقب بالحبس 3 سنوات: اضر بالمال العام أولاً على المسلة.

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