2023/04/12 | 22:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: بالفيديو: مشاهد من مصرف الدم داخل مستشفى الامام الصادق "التركي"...

ظهرت المقالة مشاهد من مصرف الدم داخل مستشفى الامام الصادق في بابل أولاً على المسلة.

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