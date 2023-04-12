2023/04/12 | 22:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرفاعي والنصر تلتحقان بالشطرة وتخول ادارات المدارس بتعطيل المدارس او استئنافه نتيجة سوء الأحوال الجوية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/12 | 22:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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