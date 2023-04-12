2023/04/12 | 22:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صناعة الدواجن في أزمة..تراجع في الإنتاج والاستهلاك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غلاء البيض والدجاج) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غلاء البيض والدجاج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).