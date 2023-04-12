احدهم يملك تريليون دينار..

2023/04/12 | 22:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

دعا القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، اليوم الاربعاء، الى فتح تحقيق موسع في ملف الثراء الفاحش لدى بعض المسؤولين واسرهم.

وقال العتبي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "ديالى مرت بتجربة صعبة بسبب الاضطرابات الامنية لكن الاستقرار عاد اليها وحان الوقت لفتح ملفات الفساد المالي والاداري التي كانت جزءًا مهمًا من اثارة الكثير من الازمات في السنوات الماضية".

واضاف، ان "الثراء الفاحش لبعض المسؤولين واسرهم علامة فارقة في ديالى تستدعي التحرك الحكومي لبيان سر هذه الثروات من خلال مبدأ من اين لك هذا"، لافتا الى ان "شقيق مسؤول مهم يملك حاليا ترليون دينار عراقي وهو مبلغ ضخم".

واشار الى انه "لايمكن ان تستقر ديالى دون معالجة حقيقية للفساد وانهاء سطوة متنفذين نهبوا خيراتها على مدار سنوات طويلة"، لافتا الى ان "ثراء البعض يستدعي مراجعة شاملة لكل الاجراءات التي تمنع الاستيلاء على الاموال العامة وتحويلها الى ارصدة وعقارات لصالح المسؤول واسرته واقاربه".

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