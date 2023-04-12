المعلومات الكاملة عن وضع الدوام وتعطيله المعلنة من المحافظات الخميس

2023/04/12 | 22:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قررت 5 محافظات تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس بسبب غزارة الامطار، فيما خولت مديريات تربية محافظتين ادارات المدارس لتقدير وضع الدوام.

وقررت كل من محافظة بابل والديوانية وواسط تعطيل الدوام الرسمي باستثناء الدوائر الخدمية والامنية بسبب غزارة الامطار، فيما قررت محافظة المثنى تعطيل دوام المدارس والجامعات.

بالمقابل، خولت مديرية تربية البصرة ادارات المدارس في المحافظة لتقدير موقف دوام مدارسهم ليوم غد الخميس واتخاذ القرار المناسب للحفاظ على سلامة الطلبة، كما خول قسم تربية الشطرة مدارسها بالتعطيل او الدوام يوم غد الخميس نتيجة الاحوال الجوية.

وكذلك قررت مديريات تربية محافظة بغداد كافة والانبار والنجف، تعطيل الدوام الرسمي للمدارس كافة يوم غدٍ الخميس، بسبب سوء الاحوال الجوية.

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