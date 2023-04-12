البنك المركزي: شمول المتقاعدين والعسكرين والموظفين بايقاف استقطاع مبالغ السلف والقروض

2023/04/12 | 22:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

بالوثيقة: البنك المركزي يقرر شمول المتقاعدين والعسكرين والموظفين بايقاف استقطاع السلف والقروض الشخصية بمناسبة شهر رمضان.

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