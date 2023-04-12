بابل.. القبض على متهم قام بتزوير قرار تمييزي مستغلا عمله كمحام

2023/04/12 | 22:45 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الأربعاء، القبض على متهم قام بتزوير قرار تمييزي مستغلا عمله كمحامي.

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