2023/04/12 | 22:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ واسط يوجه بتعطيل الدوام الرسمي للمدارس فقط المركز الخبري الوطني.

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