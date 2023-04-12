2023/04/12 | 22:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد امين عام مجلس الوزراء حميد الغزي، أن الحكومة داعمة لموضوع الاتمتة الرقمية لانهاء حالات الفساد.وقال الغزي خلال الحلقة الحوارية التي يرعاها الشيخ همام حمودي وتابعها/ المركز الخبري الوطني/، أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لانهاء حالات الفساد..



الغزي: الحكومة داعمة لموضوع الاتمتة الرقمية المركز الخبري الوطني.

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