حدث نادر هذا الموسم بطله اللاعب نغولو كانتي.. تعرّف عليه

2023/04/12 | 22:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد الموسم الجاري 2023/2022 حدثاً نادراً بطله الفرنسي نغولو كانتي، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، إذ أشرف على تدريبه 4 مدربين خلال موسم واحد فقط.

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