تنويه من مجلس الخدمة بشأن ارسال الاوامر الى الوزارات

2023/04/12 | 22:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نوه مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الاربعاء، بشأن ارسال الاوامر الى الوزارات وذكر المجلس في بيان تلقته ايرث نيوز ان “المجلس ينوه الى انه تم ارسال الاوامر الى الوزارات ادناه ، بعد اتمام النظر في كافة الاعتراضات ونتائج الاستبدال و حسب رقم وتاريخ الامر لكل وزارة ادناه”: وزارة الزراعة/ رقم الكتاب (50 / […]

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