شاهد.. غرق مناطق واسعة من النجف بعد تساقط الأمطار

2023/04/12 | 23:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: بالفيديو مرة اخرى… غرق مناطق واسعة من محافظة النجف بعد...

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غرق مناطق واسعة من النجف بعد تساقط الأمطار أولاً على المسلة.

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