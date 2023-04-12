البنك المركزي يقرر شمول جميع الموظفين والمتقاعدين والعسكريين بإيقاف استقطاع القروض لشهر نيسان

2023/04/12 | 23:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر البنك المركزي العراقي ، الاربعاء، شمول جميع الموظفين والمتقاعدين والعسكريين بإيقاف استقطاع (القروض الشخصية والسِلَف) لشهر نيسان.

وقال البنك في بيان “إلحاقاً بتوجيه رئيس مجلس الوزراء بشأن إيقاف استقطاع قسط السِلَف للموظفين خلال شهر نيسان من عام ٢٠٢٣ بمناسبة عيد الفطر المبارك، قرر البنك المركزي العراقي وعلى ضوء التوجيه السابق شمول جميع الموظفين والمتقاعدين والعسكريين بإيقاف استقطاع (القروض الشخصية والسِلَف) لشهر نيسان فقط من العام الجاري”.

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