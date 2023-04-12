الكشف عن تغييرات تطال بعض المحافظين.. هذا ما توصل إليه تقييمهم

2023/04/12 | 23:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف رئيس لجنة التخطيط ومتابعة البرنامج الحكومي النيابية محمد البلداوي، آخر تفاصيل تقييم المحافظين.

وقال البلداوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “لايزال العمل على موضوع تقييم المحافظين جارياً على قدم وساق، خصوصاً وان مدة الـ 6 أشهر التي حددها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اوشكت على الانتهاء، وسيتم الكشف عن ما تم التوصل اليه من خلال المتابعة”.

وأضاف أنه “تم تسجيل تلكؤ واضح في عمل بعض المحافظات، وتقييم بعض المحافظين دون المستوى المطلوب، الامر الذي يتطلب محاسبة المقصرين وإجراء تغييرات إدارية، فلا يجوز المتاجرة بقوت المواطنين”.

من جانبه أكد القياي في الإطار التنسيقي تركي العتبي، أن “التقييم الاولي كشف عن 3 نقاط مهمة حيال كفاءة المحافظين ووجود شبهات فساد واستغلال نفوذ”.

وأضاف أنه “في ظل توقعاتنا بأن بوصلة التغير ربما تطال 4 منهم في المرحلة القادمة”.

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