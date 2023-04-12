ماكرون يكرر موقفه بشأن

2023/04/12 | 23:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء، خلال زيارة إلى هولندا، على أن التحالف مع الولايات المتحدة لا يعني "التبعية" لها، مؤكداً تمسكه بتصريحات مثيرة للجدل أدلى بها بشأن تايوان.

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