العراق يعطل الدوام غدًا الخميس جراء سوء الأحوال الجوية

2023/04/12 | 23:38 - المصدر: وكالة نون

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أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء،

الأربعاء، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم

غد الخميس، بسبب سوء الأحوال الجوية.





وقالت الأمانة في بيان، إن "رئيس مجلس

الوزراء، محمد شياع السوداني، وجه

بتعطيل الدو

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