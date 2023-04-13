دفعها وطردها من المدرسة.. رجل أمن يطرد والدة طالب جاءت لاصطحابه إلى الخارج

2023/04/12 | 23:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم طرد آنا رودريغيز وهي والدة طالب من مدرسة فلوريس الابتدائية في مدينة أوفالدي بولاية تكساس الأمريكية، حيث ذهبت لاصطحاب ابنها خارج المدرسة للمشاركة في مسيرة إضراب المدرسة الوطنية.

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