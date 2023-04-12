2023/04/12 | 23:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان العطلة "تستثني المؤسسات الأمنية والخدمية".

وكانت العاصمة بغداد وعموم محافظات البلاد شهدت الأربعاء هطولاً غزيراً للأمطار مع تحذيرات بحدوث سيول واستمرار هطول الأمطار غداً الخميس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يعطل الدوام الرسمي يوم غد الخميس - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يعطل الدوام الرسمي يوم غد الخميس - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).