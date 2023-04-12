بشرى للمتقاعدين والعسكريين تخص القروض الشخصية والسِلَف

2023/04/12 | 23:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاربعاء، شمول جميع الموظفين والمتقاعدين والعسكريين بايقاف استقطاع القروض والسلف لشهر نيسان، بمناسبة عيد الفطر.

وذكر البنك في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "إلحاقاً بتوجيه رئيس مجلس الوزراء بشأن إيقاف استقطاع قسط السِلَف للموظفين خلال شهر نيسان من عام ٢٠٢٣ بمناسبة عيد الفطر المبارك، قرر البنك المركزي العراقي وعلى ضوء التوجيه السابق شمول جميع الموظفين والمتقاعدين والعسكريين بإيقاف استقطاع (القروض الشخصية والسِلَف) لشهر نيسان فقط من العام الجاري".

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