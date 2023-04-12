مع اقتراب الصيف.. خطر بقطاع الطاقة يهدد خطط الحكومة في العراق

2023/04/12 | 23:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة

أعلنت شبكة ايراك اويل ريبورت المعنية بشؤون الطاقة اليوم الأربعاء، عن تعرض مساعي العراق للسيطرة على قطاع الطاقة مع اقتراب موسم الصيف الى "خطر" عقب اعلان شركة سكاتيك النرويجية الانسحاب من المشاريع التي تولت مسؤوليتها في البلاد ووصفت سابقا بالـ "سباقة من نوعها".

وقالت الشبكة بحسب تقريرها الذي ترجمته (بغداد اليوم)، ان شركة سكاتيك النرويجية والتي تولت مسؤولية بناء محطات طاقة تعتمد على الطاقة المتجددة، واهمها الطاقة الشمسية، والتي كانت توصف بانها "الأهم والسباقة من نوعها في المنطقة"، قد أعلنت انسحابها رسميا من العراق مع اقتراب موسم الصيف الحار.

واكد مسؤولون من الحكومة العراقية للشبكة بصفة غير معلنة، ان الشركة انسحبت من المشروعين ضمن المرحلة الأولى التي كان يجب تنفيذها وتتضمن عقد لانشاء محطتي طاقة كهربائية تعتمد على الطاقة الشمسية تصل قدرتها الى 525 ميغا واط في جنوب العراق، والتي تعد "ضرورية جدا" للسيطرة على انقطاعات التيار الكهربائي خلال موسم الصيف.

واكد مسؤول اخر في وزارة النفط العراقية، للشبكة ان السبب الرئيس لانسحاب الشركة هو "البطئ والتعطل" في تنفيذ بنود الاتفاق مع الجانب العراقي وعدم وجود "تشريعات قانونية واضحة حول استثمار الطاقة الشمسية في البلاد"، الامر الذي قاد الى التعطل في التنفيذ.

وأوضحت الشبكة أيضا نقلا عن المسؤول ان "قطاع الطاقة الشمسية في العراق هو نوع جديد من الاستثمار في العراق والبلاد تحتاج الى وقت لتمرير التشريعات الخاصة باستثماره"، كما شددت ايراك اويل ريبورت على ان "تعطل حكومة السوداني" في تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية وتمرير قوانينها سيؤدي الى "تدهور في زخم الحكومة نحو الطاقة المتجددة"، بحسب وصفها.

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