بيان مشترك: سوريا والسعودية يقرران استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية

2023/04/12 | 23:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعربت سوريا والسعودية عن ترحيبهما بإجراء استئناف الخدمات القنصلية والرحلات...

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