المنافذ: ضبط مادة مخدرة بحوزة مسافر أجنبي الجنسية في منفذ الشلامجة الحدودي

2023/04/13 | 00:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، ضبط مادة مخدرة بحوزة مسافر أجنبي الجنسية في منفذ الشلامجة الحدودي.وذكرت الهيئة في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/، انها “القت القبض على مسافر […]

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