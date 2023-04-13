الحلبوسي يعود لممارسة أعماله في البرلمان السبت المقبل

2023/04/13 | 00:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي

،اليوم الأربعاء، إجازته وقرر العودة

إلى ممارسة مهامه ابتداءً من السبت

المقبل.

وقال بيان لمكتبه ان "رئيس مجلس النواب

أنهي إجازته وسيعود لممارسة مهامه

اعتباراً من يو

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