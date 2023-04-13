السعودية.. معاقبة مخالف نشر محتوى يثير النعرات القبلية والعنصرية.. ما هي العقوبة؟

2023/04/13 | 00:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية، أنها "أصدرت مخالفة على أحد صانعي المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن نشر محتوى مخالفا يثير النعرات القبلية والعنصرية بين أفراد المجتمع على منصة (تيك توك)".

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