الخدمات النيابية: 1400 مشروع متلكئ في قطاعات الصحة والصناعة والزراعة والسكن

2023/04/13 | 00:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اوضحت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، ان الحكومة تعمل على تنفيذ المشاريع المتلكئة على ثلاث مراحل.

وقال عضو اللجنة النائب حيدر شيخان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الحكومة تعمل على تنفيذ المشاريع المتلكئة على مراحل، تبدأ المرحلة الاولى بالمشاريع التي تبلغ نسبة انجازها 70 بالمئة فما فوق، والمرحلة الثانية للمشاريع التي تبلغ نسبة انجازها 50 بالمئة، فيما تشمل المرحلة الثالثة المشاريع التي تتجاوز نسب انجازها الـ30 بالمئة”.

واضاف ان “جميع المشاريع المتلكئة مشمولة بالتنفيذ، وحسب اهمية كل منها”، مشيرا الى ان “الحكومة نجحت حتى الآن باعادة الحياة الى ما نسبته 80 بالمئة من هذه المشاريع، وبدأ استئناف العمل فيها”، مشيرا الى ان “هناك ما يقرب الـ1400 مشروع متلكئ في جميع القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والسكنية والصحية”.

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