الريال يتغلب على ضيفه تشيلسي بعشرة لاعبين

2023/04/13 | 00:42 - المصدر: بغداد اليوم

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ريال مدريد يخطو خطوة هامة نحو بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

خطا ريال مدريد الإسباني خطوة كبيرة نحو بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بتغلّبه على ضيفه تشلسي الإنكليزي بهدفين دون ردّ الأربعاء في ذهاب ربع نهائي البطولة القاريّة.

وتناوب على تسجيل الميرينغي كل من الفرنسي كريم بنزيمة (21) وماركو أسينسيو (74).

وتقام مواجهة الإياب الثلاثاء المقبل على ملعب "ستامفورد بريدج" في لندن.

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