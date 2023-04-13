2023/04/13 | 00:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

كشفت شبكة (ذا ناشيونال) الامريكية اليوم الأربعاء عن هوية الإرهابي الذي تم اعتقاله عبر عملية بالمروحيات شمالي غرب سوريا مؤكدة انه يقف خلف "تنسيق الهجمات" لتنظيم داعش الإرهابي بين العراق وسوريا ويقوم بتنظيم عمليات عبورهم من خلال الحدود بين البلدين.

وأوضحت الشبكة بحسب ما ترجمته (بغداد اليوم)، ان الإرهابي الذي اعلن عن كنيته (حذيفة اليمني) الذي اعتقل عبر عملية بالمروحيات تمت في الثامن من ابريل نيسان الحالي، ساهم خلال الفترة الماضية بتنفيذ تنظيم داعش الإرهابي لعمليات داخل العراق من خلال تهريب عناصر التنظيم عبر الحدود بين البلدين وتنسيق خططهم وحصولهم على الامدادات بين البلدين.

الإرهابي الذي قالت القيادة الامريكية الوسطى بحسب بيانها الرسمي ان اعتقاله سيؤدي الى "عرقلة تنفيذ داعش الإرهابي لعملياته في المنطقة"، ما يزال يخضع حتى الآن للتحقيق مؤكدة نيتها نقله الى عهدة قوات سوريا الديمقراطية خلال الأيام القليلة المقبلة بعد انتهاء التحقيقات.

وأشارت الشبكة الى ان القيادة الوسطى للجيش الأمريكي لم تكشف عن انباء اعتقال اليمني حتى الإعلان عنها رسميا اليوم في محاولة للحصول على معلومات منه تكشف المتورطين في تمرير الإرهابيين بين العراق وسوريا ممن يعملون ضمن شبكته.

وكانت القيادة العسكرية قد أعلنت في الثالث من أبريل نيسان تنفيذ غارة في سوريا، أسفرت عن مقتل القيادي في التنظيم، خالد إياد أحمد الجبوري، الذي قالت إنه خطط لتنفيذ هجمات في أوروبا.

وتقود الولايات المتحدة تحالفا دوليا يحارب داعش، كما تقوم بتنفيذ غارات دورية تستهدف عناصره وقيادييه.

وتعد الضربة الأخيرة الأحدث في سلسلة الهجمات التي استهدفت على مدى السنوات الماضية، مسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة وأعضاء بارزين في داعش في سوريا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضربة موجعة لداعش.. الكشف عن هوية اليمني ودوره بالعمليات الإرهابية في العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضربة موجعة لداعش.. الكشف عن هوية اليمني ودوره بالعمليات الإرهابية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).