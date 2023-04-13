المرور توضح آلية الدوام لغد الخميس بعد اعلان العطلة

2023/04/13 | 00:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاربعاء، آلية الدوام ليوم غد الخميس بعد اعلان الامانة العامة لمجلس الوزراء تعطيل الدوام الرسمي.

وقال المتحدث باسم مديرية المرور في تسجيل صوتي حصلت عليه "بغداد اليوم"، إن "الدوام في مديريات المرور بمايتعلق بتسجيل المركبات واجازات السوق سيكون عطلة ليوم غد، اما دوائر قواطع المرور فيكون دوامًا طبيعيًا لانها تعمل بآلية الشفتات".

ووجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية.

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