السعودية وسوريا ترحبان ببدء إجراءات استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية

2023/04/13 | 00:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية السعودية، الأربعاء، نقلا عن بيان مشترك إن وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره السوري، فيصل المقداد، رحبا ببدء إجراءات استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية.

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