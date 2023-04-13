2023/04/13 | 01:03 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دمشق تقرر تعيين سفير في تونس الرياض- دمشق – الزمان استقبل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الأربعاء في مدينة جدة في أول زيارة رسمية إلى السعودية منذ قطيعة بين الدولتين منذ بداية النزاع في سوريا، وفق ما أفادت وكالتا الأنباء السورية والسعودية. وتأتي زيارة المقداد قبل اجتماع […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المقداد في السعودية عشية القرار الخليجي المنتظر حول عودة سوريا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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