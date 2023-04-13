المقداد‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬عشية‭ ‬القرار‭ ‬الخليجي‭ ‬المنتظر‭ ‬حول‭ ‬عودة‭ ‬سوريا

2023/04/13 | 01:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​دمشق‭ ‬تقرر‭ ‬تعيين‭ ‬سفير‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬ الرياض‭- ‬دمشق‭ – ‬الزمان‭ ‬ استقبل‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودي‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فرحان‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السوري‭ ‬فيصل‭ ‬المقداد‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬جدة‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬زيارة‭ ‬رسمية‭ ‬إلى‭ ‬السعودية‭ ‬منذ‭ ‬قطيعة‭ ‬بين‭ ‬الدولتين‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬وكالتا‭ ‬الأنباء‭ ‬السورية‭ ‬والسعودية‭.‬ وتأتي‭ ‬زيارة‭ ‬المقداد‭ ‬قبل‭ ‬اجتماع‭ […]

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