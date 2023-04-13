عودة‭ ‬سوريا‭ ‬وفاتورة‭ ‬تعويضها

2023/04/13 | 01:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام المعادلة‭ ‬واضحة‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬سوريا،‭ ‬ويمكن‭ ‬قراءتها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الجدل‭ ‬حول‭ ‬إعادة‭ ‬عضوية‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية،‭ ‬اذ‭ ‬انّ‭ ‬هذه‭ ‬العودة‭ ‬تعني‭ ‬في‭ ‬أبرز‭ ‬وجوهها‭ ‬انّ‭ ‬المسار‭ ‬السوري‭ ‬بكل‭ ‬عثراته‭ ‬واخطائه‭ ‬وتداعياته‭ ‬كان‭ ‬أصح‭ ‬،‭ ‬من‭ ‬المسارات‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬ثبت‭ ‬انها‭ ‬كانت‭ ‬تسير‭ ‬في‭ ‬الاتجاه‭ ‬الخاطىء،‭ ‬بل‭ ‬متورطة‭ ‬بالوكالات‭ ‬والنيابات‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ […]

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