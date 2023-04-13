2023/04/13 | 01:03 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبدالسلام المعادلة واضحة في قضية سوريا، ويمكن قراءتها من خلال الجدل حول إعادة عضوية سوريا في الجامعة العربية، اذ انّ هذه العودة تعني في أبرز وجوهها انّ المسار السوري بكل عثراته واخطائه وتداعياته كان أصح ، من المسارات العربية التي ثبت انها كانت تسير في الاتجاه الخاطىء، بل متورطة بالوكالات والنيابات في الحرب التي […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عودة سوريا وفاتورة تعويضها) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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