وفد إيراني في الرياض يمهد لزيارة رئيسي وفتح السفارتين

2023/04/13 | 01:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭- ‬الرياض‭ -‬الزمان‭ ‬ وصل‭ ‬وفد‭ ‬إيراني‭ ‬الأربعاء‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬لتمهيد‭ ‬الطريق‭ ‬أمام‭ ‬إعادة‭ ‬فتح‭ ‬البعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الإيرانية،‭ ‬فيما‭ ‬تستعد‭ ‬أهم‭ ‬قوّتَين‭ ‬إقليميّتَين‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬لاستئناف‭ ‬علاقتهما‭ ‬المقطوعة‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سبع‭ ‬سنين‭.‬ وتأتي‭ ‬الزيارة‭ ‬الإيرانية‭ ‬بعد‭ ‬زيارة‭ ‬وفد‭ ‬سعودي‭ ‬مماثل‭ ‬لطهران‭ ‬السبت‭ ‬لمناقشة‭ ‬آليات‭ ‬إعادة‭ ‬فتح‭ ‬بعثات‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية،‭ ‬وبعد‭ […]

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